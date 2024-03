Prince of Persia: The Lost Crown, la colonna sonora protagonista di un video diario

Per raggiungere tale obiettivo la casa francese si è avvalsa della collaborazione di artisti con quello specifico background , puntando anche sulla varietà dei brani per coprire ogni possibile esigenza dell'avventura.

Aggiornato da poco con due nuove modalità, Prince of Persia: The Lost Crown attinge chiaramente alla tradizione iraniana per conferire all'esperienza un approccio il più possibile autentico e coerente, specie sul piano delle musiche.

La colonna sonora di Prince of Persia: The Lost Crown è un affascinante mix di atmosfere e suggestioni, come racconta il video diario che Ubisoft ha voluto dedicare a questo specifico aspetto del gioco.

Non solo musica

Il comparto audio del gioco sviluppato da Ubisoft Montpellier vale senz'altro la pena di essere ascoltato, ma anche gli altri aspetti del gioco sorprendono per qualità e spessore, come abbiamo sottolineato nella nostra recensione di Prince of Persia: The Lost Crown.

In generale, ci troviamo di fronte a un titolo eccellente, capace di reinterpretare in maniera efficace la vocazione bidimensionale dell'originale Prince of Persia nell'ambito di una struttura metroidvania piena di segreti da scoprire.