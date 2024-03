Prince of Persia The Lost Crown si aggiorna e introduce due nuove modalità ora disponibili

Ubisoft ha pubblicato l'aggiornamento 1.10 di Prince of Persia: The Lost Crown (versione 1.001 dell'aggiornamento per PS5), noto anche come "Warrior's Path". Si tratta del primo dei quattro aggiornamenti di contenuto previsti per il gioco, l'ultimo dei quali sarà legato alla trama.

Non sono ancora disponibili note ufficiali della patch, ma sappiamo che cosa è in arrivo con questo aggiornamento di Prince of Persia: The Lost Crown:

Modalità Speedrun

Modalità Permadeath

Nuovi abiti di Sargon

Supponiamo anche che ci saranno correzioni relative al gameplay, ma per ora non abbiamo tutti i dettagli.