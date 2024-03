Prince of Persia The Lost Crown: tre aggiornamenti gratuiti e un DLC narrativo nei prossimi mesi

Ubisoft Montreal ha svelato quali saranno i contenuti di Prince of Persia The Lost Crown in arrivo nei prossimi mesi, che comprendono tre aggiornamenti maggiori gratuiti e un DLC narrativo .

E il DLC narrativo?

Ecco i contenuti che arriveranno nei prossimi mesi per Prince of Persia The Lost Crown

Il DLC narrativo dovrebbe uscire entro la fine del 2024. Per ora non ci sono dettagli in merito, ma Ubisoft ha promesso che saranno forniti a breve.

Per il resto vi ricordiamo che Prince of Persia The Lost Crown è disponibile per PC, Amazon Luna, Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione.