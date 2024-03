El Shaddai: Ascension of the Metatron HD: svelata la di uscita su Nintendo Switch

Lo sviluppatore Crim ha annunciato la data di uscita della versione Nintendo Switch di El Shaddai: Ascension of Metatron HD Remaster per il mercato europeo. Sarà disponibile a partire dal 28 aprile 2024 , la stessa data tra l'altro della pubblicazione in Giappone.

Che cos'è El Shaddai: Ascension of the Metatron?

Pubblicato nel 2011 su PS3 e Xbox 360, El Shaddai: Ascension of the Metatron è un action in terza persona realizzato da Takeyasu Sawaki e altri autori che in passato hanno lavorato su titoli come Devil May Cry, Steel Battalion e Okami. È caratterizzato da uno stile artistico unico e irripetibile e una storia affascinante e originale che trae ispirazioni da elementi biblici, in particolare da libro apocrifo di Enoch. Se volete saperne di più ecco la nostra recensione.

Questa versione rimasterizzata realizzata da Crim è disponibile dal 2021 anche su PC via Steam, dove ha ottenuto valutazioni mediamente positive da parte degli utenti.