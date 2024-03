Saber Interactive ha rimosso i riferimenti a Embracer Group dal sito ufficiale, vendita conclusa?

Embracer Group continua a perdere pezzi: a quanto pare la vendita di Saber Interactive si è conclusa. Non ci sono ancora annunci ufficiali in merito, ma lo studio si Warhammer 40.000: Space Marine 2 e Expeditions: A Mudrunner Game ha rimosso dal suo sito ufficiale tutti i riferimenti alla vecchia compagnia proprietaria.

Considerate che per ora non ci sono annunci in merito, quindi non è chiaro chi sia stato a comprarla. Un'ipotesi è che i nuovi proprietari siano i dirigenti stessi dello studio, aiutati da un finanziatore terzo. Comunque sia nel merito non c'è alcuna certezza e non ci resta che aspettare notizie in merito per saperne di più.