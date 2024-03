Banishers: Ghosts of New Eden e Vampyr sono ambientati nello stesso universo, conferma DON'T NOD

Banishers: Ghosts of New Eden e Vampyr condividono lo stesso universo narrativo. A svelarlo è stato Stéphane Beauverger di DON'T NOD in un'intervista concessa alla testata whatifgaming, in cui ha toccato diversi argomenti.

La domanda che gli è stata posta si chiedeva se, viste le similitudini tra i due giochi, Banishers sia mai stato pensato come un seguito vero e proprio. Al che Beuverger ha spiegato: "Ti svelo un segreto: i due giochi si svolgono nello stesso universo narrativo. I giocatori più attenti possono trovare delle prove che lo dimostrano, in alcuni indizi, oggetti o documenti del gioco. Ad esempio, la spilla di Charles Davenport somiglia alla simbolo dalle Confraternità di St Paul rubata in Vampyr."