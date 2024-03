The Crew Motorfest è gratis questo fine settimana su PC, PlayStation e Xbox

Per la precisione sarà possibile scendere su strada a partire dal 14 marzo 2024 fino al 18 marzo , ed è possibile già da ora eseguire il preload dei dati. Di seguito gli orari esatti e i link per la versione di prova di ogni piattaforma:

Questo fine settimana sarà possibile giocare in maniera del tutto gratuita a The Crew Motorfest , grazie a un free weekend gentilmente offerto da Ubisoft a tutti i giocatori su PC e console PlayStation e Xbox.

Giusto in tempo per provare le novità della Stagione 3

Come di consueto, i progressi fatti durante questo weekend gratuito non saranno persi, ma anzi sarà possibile trasferirli nel gioco completo qualora decidiate di acquistarlo successivamente. A tal proposito segnaliamo che al momento The Crew Motorfest è disponibile o sarà disponibile a breve in sconto presso tutti gli store digitali. Ad esempio la Standard Edition è scontata del 50% su PS5 e può essere vostra per 39,99 euro.

L'iniziativa casca a fagiolo con il lancio della Stagione 3 di The Crew Motorfest, che ha aggiunto una playlist a tema Hollywood in cui i giocatori faranno da test driver per le riprese di un film ad alto tasso di azione, tanti nuovi veicoli e sfide con ricompense in palio.