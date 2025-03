The Crew Motorfest Limited Edition in forte sconto su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera 2025

Per la Festa delle Offerte di Primavera 2025, Amazon Italia propone uno sconto imperdibile su The Crew Motorfest Limited Edition, esclusiva del portale. Il gioco è disponibile su PS5 a 21,37€ (-33%) e su PS4 a 21,37€ (-36%), rispetto al prezzo pieno di 34,99€. Potete acquistare la versione PS5 qui e la versione PS4 qui, oppure utilizzare i box qui sotto. È disponibile anche per Xbox One e Xbox Series X. Questa edizione limitata esclusiva Amazon include contenuti bonus per gli appassionati del genere, rendendo l'offerta ancora più interessante. Si tratta di un gioco arcade adrenalinico ambientato in un festival motoristico alle Hawaii, dove auto, moto e veicoli di ogni tipo si sfidano in gare spettacolari e personalizzabili.