Batman Arkham Trilogy per Nintendo Switch in offerta su Amazon per la Festa delle Offerte di Primavera 2025

In occasione della Festa delle Offerte di Primavera 2025, è disponibile su Amazon Italia uno sconto, seppur leggero, per la versione fisica di Batman Arkham Trilogy su Nintendo Switch. Il prezzo è ora di 29,99€, rispetto ai 30,79€ di listino, con uno sconto del 3%. Potete acquistare il gioco a questo indirizzo oppure tramite il box che trovate qui sotto. Anche se il ribasso è contenuto, è un buon momento per acquistare la trilogia completa in edizione fisica, considerando che si tratta di una versione esclusiva per collezionisti e appassionati del Cavaliere Oscuro, pensata per la console ibrida di casa Nintendo.