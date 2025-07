Batman: Arkham Trilogy, una serie iconica al suo minimo storico per Nintendo Switch

Oggi, su Amazon, è tempo di ottimi affari; è presente e disponibile una promozione molto allettante e interessante su Batman: Arkham Trilogy, ovvero l'intera serie composta da tre capitoli dei videogiochi iconici dedicati ad uno dei supereroi più affascinanti e amati dell'intero mondo DC e non solo. L'offerta prevede uno sconto in formato XL attivo del 43% per la versione Nintendo Switch per un costo finale di 19,99€ . Si tratta del suo minimo storico! Puoi acquistarlo direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina prodotto cliccando sul box dedicato qui in basso: Questa versione include; Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Knight e tutti i contenuti scaricabili pubblicati .

I dettagli su questa iconica triologia

Questa trilogia con protagonista Batman rappresenta uno dei punti più alti dell'intera produzione videoludica dedicata al cavaliere oscuro. Sin dal primo capitolo, ovvero Arkham Asylum, questi titoli hanno introdotto delle meccaniche poi riportate, a loro volta, in diversi altri giochi. Su tutti il sistema di combattimento che poi abbiamo ritrovato in titoli come Spider-Man e nei due capitoli: L'Ombra di Mordor e L'Ombra della Guerra.

Joker

L'operazione è stata effettuata da Rocksteady, tra cui, tra gli ultimi giochi realizzati, figura Suicide Squad: Kill the Justice in cui compare, tra gli altri, anche lo stesso Batman, per ulteriori dettagli ecco la nostra recensione.