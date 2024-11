The Crew Motorfest non è mai stato così bello, un trailer ci invita a provarlo

Grazie alla versione di prova gratuita avrete la possibilità di sperimentare l'esperienza di The Crew Motorfest per ben cinque ore e poi decidere se acquistare la versione completa, conservando i progressi effettuati fino a quel momento.

In effetti tante cose sono cambiate rispetto al lancio: le isole esplorabili sono diventate due grazie all'arrivo di Maui, le sfide per padroneggiare le diverse categorie di vetture si sono moltiplicate, ci sono ora oltre venti campagne tematiche e tante attività open world inedite.

The Crew Motorfest non è mai stato così bello : è questo il messaggio che Ubisoft ha voluto comunicare con il nuovo trailer dedicato al gioco, andando a elencare i tantissimi contenuti che sono stati aggiunti all'esperienza per renderla davvero ricca e appassionante.

Un entusiasmante percorso di crescita

Come ricorderete, la nostra recensione di The Crew Motorfest non esprimeva grande entusiasmo nei confronti del gioco di guida prodotto da Ubisoft, che però da allora è cresciuto parecchio, mimando tante altre storie di successo di prodotti partiti in sordina e poi letteralmente esplosi.

A ben vedere, anche alltri titoli della casa francese non avevano convinto all'esordio ma poi, grazie a un ricco e solido supporto post-lancio, sono migliorati in maniera netta, riuscendo a imporsi e a conquistare il favore di decine di milioni di giocatori.

Insomma, pare proprio che The Crew Motorfest abbia imboccato la strada giusta: provatelo, che non vi costa letteralmente nulla.