Il nuovo lettore ebook Amazon Kindle cala ancora più di prezzo rispetto all'inizio del Black Friday

Il Black Friday 2024 si avvicina pian piano alla propria conclusione. Le promozioni sono in corso però e non dovete quindi disperare, vi è ancora tanto in offerta per voi, in tante categorie, che siano esse i videogiochi, i componenti PC, gli smartphone e non solo. Ad esempio, possiamo trovare in sconto un lettore ebook Amazon Kindle, il nuovo modello da poco reso disponibile con 16 GB di spazio di archiviazione. Se siete interessati al prodotto, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Il modello in questione è quello con le pubblicità (che si vedono unicamente quando il dispositivo è in stand-by: non interrompono la lettura). Potete trovare in promozione anche quello senza pubblicità, ma lo sconto è inferiore.