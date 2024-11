È già pronto un nuovo aggiornamento per S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

"Grazie di nuovo per il vostro supporto", ha scritto GSC Game World in calce ai dettagli della patch. " Continueremo a lavorare a nuovi aggiornamenti , a leggere i vostri commenti e feedback, e a sistemare le 'anomalie' man mano che si manifesteranno."

Si è trattato insomma di un intervento decisamente necessario , ma sicuramente non l'unico né l'ultimo nell'ottica di un supporto post-lancio che si preannuncia molto fitto, a giudicare dalle questioni tecniche ancora in sospeso e dai glitch grandi e piccoli che il team deve risolvere.

Un'impresa incredibile

Abbiamo parlato spesso di come lo sviluppo di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sia stato complicato per via dell'invasione Russa in Ucraina, che ha costretto il team di sviluppo a lavorare in condizioni assolutamente precarie.

È dunque bello sapere che il gioco sta vendendo bene, nonostante un'accoglienza da parte della critica non sempre positiva, talvolta proprio per via dei bug e dei glitch che gli sviluppatori stanno provvedendo a sistemare con questi aggiornamenti.