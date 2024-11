Hogwarts Legacy è in forte sconto su Instant Gaming per i saldi del Black Friday

Proseguono le offerte del Black Friday sui giochi PC di Instant Gaming, così come le nostre segnalazioni sugli sconti più interessanti. In questa categoria rientra sicuramente Hogwarts Legacy attualmente in promozione a 14,85 euro per la standard edition e a 15,99 euro per la Deluxe Edition. Applicando l'IVA al 22% i prezzi finali sono rispettivamente di 18,12 euro e di 19,51 euro. Se siete interessati potrete raggiungere la promozione a questo indirizzo oppure cliccando su uno dei due box qui sopra. La versione Deluxe Edition di Hogwarts Legacy include la Cavalcatura Thestral, l'Arena di combattimento delle Arti Oscure, il Set cosmetico delle Arti Oscure e il Cappello a bustina delle Arti Oscure. Considerando la risicata differenza di prezzo si tratta al momento dell'edizione più conveniente.