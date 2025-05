Hogwarts Legacy utilizzerà il DLSS su Nintendo Switch 2, svelati i dettagli sulla risoluzione e altre novità

Sono arrivate maggiori informazioni sulla risoluzione e le novità introdotte con la conversione per Nintendo Switch 2 di Hogwarts Legacy, che a quanto pare non sarà un semplice upgrade rispetto alla versione Switch 1.

Un comunicato stampa giapponese di Sega (che ricopre il ruolo di publisher del titolo in Giappone) svela che il gioco avrà una risoluzione di 1440p con la console collegata al dock e di 1080p in modalità portatile. In entrambi i casi il titolo supporta l'HDR. Per fare un confronto la versione Switch 1 girava a 720p, scendendo anche a 540p in alcune situazioni, in modalità docked e a 576p, con cali fino a 360p, in portatile.