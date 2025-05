Svelati i requisiti PC di Mafia: The Old Country, sarà protetto da Denuvo

Per soddisfare i requisiti consigliati per giocare in 1440p con preset grafico Alto, viene consigliata una configurazione con una RTX 3080 Ti o una Radeon RX 6950 XT in accoppiata a un processore Ryzen 7 5800X o un Intel Core i7-12700K , 32 GB di RAM e almeno 55 GB di spazio libero per l'installazione.

Dopo aver annunciato la data di uscita e le edizioni disponibili al lancio, 2K Games e Hangar 13 hanno svelato i requisiti di sistema PC ufficiali di Mafia: The Old Country .

I requisiti di sistema e la conferma di Denuvo

Requisiti Minimi, risoluzione 1080p e preset grafico Medio

Sistema operativo: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 Processore: AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K

AMD Ryzen 7 2700X / Intel Core i7-9700K Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Scheda video: AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070

AMD Radeon RX 5700 XT / NVIDIA RTX 2070 DirectX: Versione 12

Versione 12 Memoria: 55 GB di spazio disponibile

55 GB di spazio disponibile Note aggiuntive: Richiede un processore a 64-bit. Richiede un SSD

Consigliati, risoluzione 1440p e preset grafico Alto

Sistema operativo: Windows 10 / 11

Windows 10 / 11 Processore: AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K

AMD Ryzen 7 5800X / Intel Core i7-12700K Memoria: 32 GB di RAM

32 GB di RAM Scheda video: AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti

AMD Radeon RX 6950 XT / NVIDIA RTX 3080 Ti DirectX: Versione 12

Versione 12 Memoria: 55 GB di spazio disponibile

55 GB di spazio disponibile Note aggiuntive:Richiede un processore a 64-bit. Richiede un SSD.

Sempre dalla pagina Steam apprendiamo che il gioco sarà protetto da Denuvo al lancio. Si tratta di un dettaglio che potrebbe far storcere il naso a molti giocatori in quanto questo sistema anti-tamper non è visto di buon occhio, soprattutto per via del potenziale impatto negativo sulle prestazioni.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Mafia: The Old Country sarà disponibile per PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dall'8 agosto. Nelle scorse ore è arrivata anche la conferma che il gioco non sarà un open world.