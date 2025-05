Mafia: The Old Country non sarà un open world, conferma 2K Games

Mafia: The Old Country non sarà un open world, bensì un'esperienza single player narrativa di tipo lineare: lo ha confermato 2K Games nelle FAQ ufficiali del gioco, contestualmente all'annuncio della data di uscita.

In arrivo l'8 agosto su PC, PS5 e Xbox Series X|S, il nuovo capitolo della serie ci condurrà nella Sicilia dei primi del Novecento, ponendosi dunque come un prequel rispetto agli eventi della trilogia originale.

Tuttavia, a quanto pare, lo scenario non sarà organizzato come un'unica, ampia mappa che potremo esplorare liberamente, bensì appunto come un insieme di location che visiteremo seguendo gli eventi della trama.

Trama che, in questo caso, ci metterà nei panni di Enzo: un giovane segnato da un'infanzia dura nelle miniere di zolfo, che vede nella famiglia Torrisi l'opportunità di riscattarsi, entrando in un mondo fatto di ricchezza e potere ma anche di violenza e soprusi.