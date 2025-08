Mafia: Terra Madre è in sconto su Instant Gaming: esce tra pochi giorni

Le offerte Instant Gaming di oggi ci permettono di fare la prenotazione di Mafia: Terra Madre per PC Steam, sia in versione standard che in versione Deluxe a un prezzo più basso di quello proposto su Steam. Potete infatti pagare circa 54€ invece di 60€ per la versione Deluxe, oppure circa 46€ invece di 50€ per la versione base. Potete trovare il gioco a questo indirizzo oppure tramite i box qui sotto. Il prezzo da noi indicato calcola già l'IVA, mentre su Instant Gaming vedrete il prezzo pre-IVA: la cifra corretta (ovvero quella da noi indicata, salvo variazioni di prezzo successive alla pubblicazione di questa notizia) apparirà unicamente al momento del pagamento finale.