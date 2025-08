Xbox Game Pass perderà tre giochi a metà agosto, tra cui Persona 3 Reload

Avete ancora pochi giorni per giocarli

Nel caso di Anthem, la rimozione dal Game Pass coincide con il ritiro dalla vendita: a partire dal 15 agosto, il gioco non sarà più acquistabile né accessibile tramite EA Play. Chi possiede già una copia potrà continuare a giocare fino al 12 gennaio 2026, data in cui i server verranno definitivamente chiusi. Per Farming Simulator 22, l'impatto è mitigato dall'arrivo di Farming Simulator 25, già disponibile nel catalogo Game Pass dal 1° agosto.

In sostanza, la defezione più significativa è quella di Persona 3 Reload, il remake del terzo capitolo della celebre serie JRPG di Atlus. Purtroppo, il tempo rimanente è poco considerando che parliamo di un gioco che richiede decine e decine di ore per arrivare ai titoli di coda. In compenso, potrete approfittare del fatto che questo e tutti gli altri titoli sopracitati saranno disponibili scontati del 20% fino alla loro rimozione dal Game Pass (salvo offerte attive ancora più vantaggiose).

Gli Strali di Anthem

Rimanendo in tema, al momento ci sono già quattro giochi confermati per il Game Pass per agosto, in attesa dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft sulle novità previste per la prima metà del mese.