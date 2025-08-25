Xbox Game Pass: scopriamo i giochi della seconda metà di agosto, con Gears of War: Reloaded

Prima di passare alla consueta panoramica sui titoli in uscita riportiamo che 5 giochi verranno rimossi dal catalogo a fine agosto, cosa che potrebbe offrire dei consigli su cosa concentrarvi ancora prima dei nuovi arrivi, mentre ricordiamo anche i titoli della prima metà del mese. In occasione della Gamescom sono peraltro emerse altre novità riguardanti Game Pass come la data di uscita di Hollow Knight: Silksong , l'arrivo di Deep Rock Galactic: Survivor e Tropico 7 .

I giochi in arrivo su Game Pass nella seconda metà di agosto sono sette, e sono tutti a loro modo interessanti, fra giochi molto noti e altri meno conosciuti ma che che possono comunque rappresentare delle esperienze da scoprire, puntando in direzioni diverse per quanto riguarda generi, atmosfere e tipologie di gameplay.

All'interno di una bottega sempre più vasta e complessa, via via che si sbloccano ulteriori specializzazioni, ci troviamo a reclutare i migliori esperti per ogni fase produttiva e dotarli degli strumenti adeguati a ottimizzare l'attività. Si va dalla raccolta delle risorse all'interno di dungeon e miniere alla costruzione di armi e oggetti sempre più raffinati, migliorando al contempo la bottega all'insegna della massima efficienza, completando tutti gli ordini provenienti da ogni angolo del regno e sbloccando, di conseguenza, nuove abilità e nuove opportunità di mercato. Le richieste sono tante e variegate, con clienti dalle esigenze più variegate: in base a queste, Blacksmith Master ci pone alla guida di un'azienda di forgiatura sempre più ampia e specializzata, costruendo oggetti di ispirazione storica.

Tra i vari gestionali e derivati del genere, Blacksmith Master propone qualcosa di molto interessante, mettendoci a capo di una forgia medievale, per la quale dobbiamo gestire vari aspetti tra approvvigionamento e lavorazione delle risorse, creazione di oggetti e vendita dei prodotti finiti.

Non si tratta tanto di proporre uno shooter basilare, quanto piuttosto puntare sugli elementi più adrenalinici dello sparatutto in soggettiva, portando velocità, movimento e possibilità di distruzione al parossismo. Incastrati in un incessante loop costantemente proposto da un'intelligenza artificiale malvagia, circondati da nemici soverchianti, lo scopo di Void/Breaker è cercare di spezzare questo ciclo e uscire dalla situazione in cui ci troviamo, ma l'unico modo per fuggire è superare le sfide, morendo e ripartendo a ripetizione fino a raggiungere le performance ottimali per distruggere il sistema. Al di là della varietà di armi e della grande fluidità dell'azione, il gioco si distingue anche per una notevole possibilità di distruzione, che consente di demolire ampie parti dello scenario amplificando gli effetti distruttivi.

Andando a recuperare le origini più arcade dello sparatutto in prima persona, Void/Breaker propone un tipo di azione estremamente dinamica e veloce, mischiando gli elementi fondamentali dell'FPS con i roguelike, per proporre una sfida tutta incentrata sulla prontezza di riflessi e sulla mira.

Goat Simulator Remastered è una versione tecnicamente rielaborata del capostipite dell'epica serie, che mantiene intatta la follia originale ma in una veste grafica completamente rinnovata, con un'attenzione particolare a mantenere però bug e glitch che rendano la fisica particolarmente "rotta" anche in questo caso. Goat Simulator Remastered arriva direttamente su Game Pass Ultimate e PC Game Pass al lancio, ultimo ritrovato nella tecnologia di simulazione delle capre: il rifacimento riporta sulle scene l'originale sandbox da cui tutto è partito, con una veste grafica completamente rinnovata, tutti i contenuti aggiuntivi compresi e, ovviamente, ancora più bug. "Il vostro obiettivo? Il caos! La tua musa? Pilgor la capra!" Dice Coffee Stain, e se avete una vaga idea di cosa sia questa serie, sapete più o meno cosa aspettarvi da una versione potenziata del capitolo che ha dato origine al tutto.

Persona 4 Golden - Cloud, Xbox e PC, 20 agosto (Ultimate, PC, Standard)

Si sta creando un legame alquanto solido tra la serie Persona e Game Pass, considerando che quest'ultimo ha sostanzialmente traghettato la serie nel mondo Xbox. Dopo l'approdo di Persona 5 Royal che ha dato il via al lancio dei capitoli a ritroso e l'uscita al day one di Persona 3 Reload, seguendo la bizzarra tempistica di rilascio è ora il momento di Persona 4: Golden, che dopo l'uscita avvenuta nel 2023 arriva ora anche all'interno del catalogo del servizio su abbonamento.

Un dialogo in Persona 4: Golden

Il remake dello storico quarto capitolo della serie è considerato la forma definitiva di uno dei migliori RPG nipponici della storia, dunque una prova è praticamente obbligatoria per tutti coloro che possono essere minimamente interessati al genere, mentre è un gioco immancabile per chi ha già apprezzato gli altri capitoli della serie. La storia di Persona 4 Golden mischia elementi thriller e fantastici in un racconto di formazione che vede un gruppo di ragazzi alle prese con misteriosi omicidi e un grande mistero inter-dimensionale che piomba improvvisamente su una tranquilla cittadina rurale giapponese.