Xbox Game Pass svela i primi giochi in arrivo a dicembre: una bella infornata di titoli

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi in arrivo nel catalogo di Xbox Game Pass nella prima metà di dicembre e si tratta di un'infornata piuttosto nutrita di giochi, tra un tier e l'altro.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   02/12/2025
Alcuni giochi su Game Pass

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi che arriveranno nel catalogo di Xbox Game Pass nella prima metà di dicembre, e si tratta di una bella infornata di titoli con 13 giochi nella lineup, sebbene alcuni di questi siano semplici passaggi al livello Premium.

In ogni caso, si prospetta un mese alquanto ricco di appuntamenti per gli abbonati al servizio Microsoft, dando una scorsa alla lista dei giochi previsti per questa prima metà del mese:

  • Monster Train 2 - 3 dicembre
  • Spray Point Simulator - 3 dicembre
  • 33 Immortals - 4 dicembre
  • Indiana Jones e l'Antico Cerchio - 4 dicembre
  • Routine - 4 dicembre
  • A Game About Digging A Hole - 9 dicembre
  • Death Howl - 9 dicembre
  • Dome Keeper - 9 dicembre
  • Mortal Kombat 1 - 10 dicembre
  • Bratz: Rhythm & Style - 11 dicembre

Alcuni di questi, come Monster Train 2, 33 Immortals e Indiana Jones e l'Antico Cerchio non sono novità assolute nel servizio ma passano dal livello Ultimate al Premium, ma si tratta comunque di una prima metà del mese di notevole spessore.

Novità anche per Essential e Premium

Qualche giorno fa avevamo visto i giochi già confermati in arrivo nel corso di questa prima parte di dicembre 2025, ma questi se ne sono aggiunti diversi altri, evidentemente.

I nuovi giochi in arrivo a dicembre su Game Pass
Nel frattempo, abbiamo riportato già i sei giochi che lasceranno il Game Pass alla metà dicembre, ma il bilancio generale del catalogo resta saldamente in attivo.

Xbox Cloud Gaming si espande, cresce del 45% l'utilizzo da parte degli abbonati a Game Pass Xbox Cloud Gaming si espande, cresce del 45% l'utilizzo da parte degli abbonati a Game Pass

A questo elenco bisogna aggiungere tre giochi che vengono inseriti all'interno del catalogo "stabile" di Game Pass Essential, ovvero:

  • Stellaris
  • Medieval Dynasty
  • World War Z

A questi bisogna peraltro aggiungere il lancio di Marvel Cosmic Invasion e Lost Records: Bloom & Rage tra ieri e oggi, ufficialmente appartenenti alla mandata di dicembre ma annunciati già tra i giochi di fine novembre.

