Xbox Game Pass svela i primi giochi in arrivo a dicembre: una bella infornata di titoli

Microsoft ha annunciato i nuovi giochi che arriveranno nel catalogo di Xbox Game Pass nella prima metà di dicembre, e si tratta di una bella infornata di titoli con 13 giochi nella lineup, sebbene alcuni di questi siano semplici passaggi al livello Premium.

In ogni caso, si prospetta un mese alquanto ricco di appuntamenti per gli abbonati al servizio Microsoft, dando una scorsa alla lista dei giochi previsti per questa prima metà del mese:

Monster Train 2 - 3 dicembre

Spray Point Simulator - 3 dicembre

33 Immortals - 4 dicembre

Indiana Jones e l'Antico Cerchio - 4 dicembre

Routine - 4 dicembre

A Game About Digging A Hole - 9 dicembre

Death Howl - 9 dicembre

Dome Keeper - 9 dicembre

Mortal Kombat 1 - 10 dicembre

Bratz: Rhythm & Style - 11 dicembre

Alcuni di questi, come Monster Train 2, 33 Immortals e Indiana Jones e l'Antico Cerchio non sono novità assolute nel servizio ma passano dal livello Ultimate al Premium, ma si tratta comunque di una prima metà del mese di notevole spessore.