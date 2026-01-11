Denshattack! Si mostra in trailer: ricorda Jet Set Radio ma alla guida di un treno

E ora, per qualcosa di completamente diverso dal solito, vediamo un nuovo trailer di Denshattack!, bizzarro titolo indie d'azione che ricorda chiaramente Jet Set Radio come stile generale e meccaniche di gioco, solo che ci mette alla guida di un treno "acrobatico".
La faccenda è ovviamente bizzarra: si tratta di controllare questo treno impazzito mentre corre a folle velocità su binari e altre superfici, eseguendo salti spettacolari, trick, grinding, derapate e varie altre manovre altamente scenografiche sfidando qualsiasi legge della fisica.
Lo vediamo in azione nel trailer riportato qui sotto, con cui è tornato a farsi vedere in occasione del recente evento New Game Plus, mostrandosi davvero molto interessante, oltre che evidentemente vicino all'essere completo.
In arrivo in primavera, anche su Game Pass
Nonostante non ci sia ancora una data precisa, c'è infatti un periodo di uscita fissato per Denshattack! E non è lontano: arriverà infatti nella primavera del 2026, dunque nei prossimi mesi, in attesa di comunicazioni più dettagliate.
Sappiamo inoltre che il gioco sarà disponibile su Game Pass direttamente al lancio, cosa che lo rende subito un sorvegliato speciale per gli abbonati al servizio Microsoft, vista la stranezza generale ma anche il fascino esuberante di questo progetto.
Dotato di una caratterizzazione estremamente colorata e sopra le righe, nel gioco ci troviamo a controllare un treno in varie ambientazioni, cercando di ventare un Denshattacker leggendario, utilizzando il veicolo per eseguire mosse e imprese incredibili.
In vari scenari ispirati al Giappone, ci troviamo dunque a correre su binari, saltare ed eseguire attacchi variopinti anche su bizzarri nemici da affrontare.