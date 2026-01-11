Denshattack! Si mostra in trailer: ricorda Jet Set Radio ma alla guida di un treno

E ora, per qualcosa di completamente diverso dal solito, vediamo un nuovo trailer di Denshattack!, bizzarro titolo indie d'azione che ricorda chiaramente Jet Set Radio come stile generale e meccaniche di gioco, solo che ci mette alla guida di un treno "acrobatico".

La faccenda è ovviamente bizzarra: si tratta di controllare questo treno impazzito mentre corre a folle velocità su binari e altre superfici, eseguendo salti spettacolari, trick, grinding, derapate e varie altre manovre altamente scenografiche sfidando qualsiasi legge della fisica.

Lo vediamo in azione nel trailer riportato qui sotto, con cui è tornato a farsi vedere in occasione del recente evento New Game Plus, mostrandosi davvero molto interessante, oltre che evidentemente vicino all'essere completo.