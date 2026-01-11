Age of Empires 5 sarà il "grande ritorno" della serie per un insider, in sviluppo su Unreal Engine 5

Torniamo a parlare delle informazioni diffuse dal solito giornalista/insider Jez Corden, che in questo inizio 2026 si sta veramente sdando in indiscrezioni, leak e supposizioni varie, in questo caso con alcune affermazioni riguardanti Age of Empires 5 , o come si chiamerà il prossimo progetto, destinato a far tornare la serie "alla grande" , basandosi su Unreal Engine 5 .

Passerà su Unreal Engine 5?

"Penso che sia in sviluppo su Unreal Engine perché uno dei grandi problemi che hanno avuto con Age Of Empires 4, da quanto ho sentito, era il motore di Relic", ha spiegato Corden sul cambio di motore grafico.

"Questo motore e la pipeline di sviluppo erano molto difficili da utilizzare e da adattare ad Age of Empires, o alle caratteristiche di questa serie", ha spiegato Corden, "Quindi i World's Edge stanno passando a qualcosa di diverso basato su Unreal Engine. Qualcosa di più personalizzato".

A quanto pare, il giornalista non ha certezza sull'identità del team responsabile di parte del lavoro, ma sembra che il progetto sia comunque stato impostato sulla struttura realizzata da World's Edge Studios, probabilmente in collaborazione con un altro team.

Microsoft considera l'RTS un genere importante per il pubblico PC in particolare, ma in generale come un elemento da tenere in grande considerazione nella produzione interna, cosa che dovrebbe portare a un'attenzione particolare su Age of Empires e probabilmente anche a un ritorno di StarCraft sulla scena.

Per quanto riguarda quest'ultimo titolo, ricordiamo che, sempre dalla stessa fonte, sono emerse voci anche di uno sparatutto in terza persona su StarCraft in sviluppo.