Age of Empires 5 sarà realtà? Microsoft assume e suggerisce alcune novità

L'annuncio di lavoro menziona solo la serie, ma l'impressione (o forse solo la speranza) è che il tutto sia rivolto ad Age of Empires 5 .

Microsoft ha pubblicato due nuove offerte di lavoro sulla sua pagina ufficiale dedicata alle opportunità di carriera. Si tratta di una posizione come "Senior Unreal Engineer, Shared Technology", e "Principal Unreal Engineer, Gameplay" presso World's Edge, lo studio dietro l'acclamata serie Age of Empires.

Cosa sappiamo della proposta di lavoro per Age of Empires 5

"Noi di Xbox Game Studios stiamo lavorando alacremente per portare avanti la grande eredità di Age of Empires, la nostra amata serie di giochi RTS. Siamo un gruppo appassionato responsabile di questa straordinaria serie e stiamo ampliando il nostro team alla ricerca di un collega eccezionale che si occuperà della pianificazione e della creazione del nostro futuro stack tecnologico".

Un dettaglio chiave che la proposta di lavoro segnala è il passaggio ad Unreal Engine: in passato la serie ha utilizzato motori proprietari o specializzati. Questo non solo suggerisce l'arrivo di un nuovo titolo, ma anche che esso mirerà a sfruttare la tecnologia, la scalabilità e altre caratteristiche di Unreal Engine.

L'altro dettaglio degno di nota è il cambiamento nelle responsabilità di sviluppo. World's Edge ha lavorato prevalentemente come produttore per Age of Empires, subappaltando lo sviluppo a studi esterni. Relic Entertainment si è occupata di Age of Empires IV, mentre studi come Forgotten Empires e Tantalus Media hanno supportato le remaster e le espansioni. Questi annunci di lavoro potrebbero suggerire che World's Edge sarà maggiormente coinvolta rispetto ai giochi precedenti.

Ricordiamo infine che Age of Empires ha superato i 65 milioni di giocatori.