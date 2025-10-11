Five Nights at Freddy's 2 aggiunge Megan Fox al cast

Five Nights at Freddy's 2 è certamente uno dei film più attesi dagli appassionati dei videogiochi e degli horror per tutta la famiglia e ora un nuovo nome di grande richiamo si aggiunge alla pellicola.

Il ruolo di Megan Fox in Five Nights at Freddy’s 2

Non aspettatevi di vedere la bella attrice, però, perché il suo ruolo sarà solo quello della doppiatrice. Blumhouse, che produce la pellicola, ha svelato che Fox sarà la doppiatrice di Toy Chica, ovvero la gallina gialla con un becco arancio e pantaloni rosa.

Megan Fox

Si tratta di uno dei personaggi principali della serie di Five Nights at Freddy's e i fan non vedono certamente l'ora di vedere Toy Chica e tutti gli altri animatron in azione sul grande schermo.

Megan Fox si unisce al cast di supporto che include MatPat (Five Nights at Freddy's, Transformers: Titans Return) nel ruolo di Toy Bonnie e Kellen Goff (Five Nights at Freddy's, Your Friendly Neighborhood Spider-Man) che nel sequel darà la voce a Toy Freddy.

Infine, se vi domandate se Five Nights At Freddy's 2 sarà più spaventoso? L'attore protagonista si apre sul film.