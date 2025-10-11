0

Five Nights at Freddy's 2 aggiunge Megan Fox al cast

Megan Fox è stata aggiunta al cast di Five Nights at Freddy's 2: vediamo in quale ruolo avremo modo di sentire l'attrice famosa per Transformers.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   11/10/2025
Freddy in Five Nights at Freddy’s 2

Five Nights at Freddy's 2 è certamente uno dei film più attesi dagli appassionati dei videogiochi e degli horror per tutta la famiglia e ora un nuovo nome di grande richiamo si aggiunge alla pellicola.

Megan Fox sarà infatti parte di Five Nights at Freddy's 2.

Il ruolo di Megan Fox in Five Nights at Freddy’s 2

Non aspettatevi di vedere la bella attrice, però, perché il suo ruolo sarà solo quello della doppiatrice. Blumhouse, che produce la pellicola, ha svelato che Fox sarà la doppiatrice di Toy Chica, ovvero la gallina gialla con un becco arancio e pantaloni rosa.

Megan Fox
Megan Fox

Si tratta di uno dei personaggi principali della serie di Five Nights at Freddy's e i fan non vedono certamente l'ora di vedere Toy Chica e tutti gli altri animatron in azione sul grande schermo.

Five Nights at Freddy's 2 si mostra con un nuovo terrificante trailer Five Nights at Freddy's 2 si mostra con un nuovo terrificante trailer che conferma la data di uscita

Megan Fox si unisce al cast di supporto che include MatPat (Five Nights at Freddy's, Transformers: Titans Return) nel ruolo di Toy Bonnie e Kellen Goff (Five Nights at Freddy's, Your Friendly Neighborhood Spider-Man) che nel sequel darà la voce a Toy Freddy.

Infine, se vi domandate se Five Nights At Freddy's 2 sarà più spaventoso? L'attore protagonista si apre sul film.

