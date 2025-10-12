Un nuovo Dissidia Final Fantasy sarà annunciato il 14 ottobre per sistemi iOS e Android

Square Enix annuncerà un nuovo titolo della serie Dissidia Final Fantasy per iOS e Android il 14 ottobre alle ore 12:00. Non si tratta di una voce di corridoio, ma di una comunicazione ufficiale dell'editore giapponese, che ha anche svelato le modalità della presentazione del gioco: un trailer dal titolo "Team Boss Battle" su YouTube. Sarà visibile sia in lingua inglese, sia in lingua giapponese.