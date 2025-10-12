Un nuovo Dissidia Final Fantasy sarà annunciato il 14 ottobre per sistemi iOS e Android

Square Enix annuncerà un nuovo titolo della serie Dissidia Final Fantasy per iOS e Android il 14 ottobre alle ore 12:00. Non si tratta di una voce di corridoio, ma di una comunicazione ufficiale dell'editore giapponese, che ha anche svelato le modalità della presentazione del gioco: un trailer dal titolo "Team Boss Battle" su YouTube. Sarà visibile sia in lingua inglese, sia in lingua giapponese.
Il sito teaser
Per adesso, questo è quanto. Anche il sito teaser lanciato da Square Enix non svela ulteriori dettagli in merito, a parte mostrare alcuni paesaggi urbani come sfondi della pagina, che potrebbero essere dei semplici segnaposto.
Il primo Dissidia Final Fantasy fu lanciato nel 2008 per PSP, nato come parte del progetto celebrativo per il ventesimo anniversario della saga di Final Fantasy. Si tratta di un picchiaduro che mescola abilmente elementi di azione e gioco di ruolo, per combattimenti strategici quanto spettacolari.
La prima presentazione del gioco avvenne durante lo Square Enix Party del maggio 2007. La versione giapponese uscì il 18 dicembre 2008, in coincidenza con l'anniversario del primo Final Fantasy; seguì poi la versione nordamericana il 25 agosto 2009 e infine quella destinata ai territori PAL il 4 settembre 2009.
Nel 2011, Square Enix pubblicò Dissidia 012 Final Fantasy, prequel del capitolo originale, che introdusse nuovi personaggi, meccaniche rinnovate e un gameplay più profondo. Successivamente, nel 2015, vide la luce anche una versione arcade, poi adattata per console con il titolo Dissidia Final Fantasy NT.