Serious Sam 2 festeggia i venti anni con un ricco aggiornamento gratuito che è meglio di una remaster

Sono passati 20 anni dall'uscita dello sparatutto in prima persona Serious Sam 2 (fu pubblicato nel 2005), controverso per certi versi, soprattutto per le mappe più piccole rispetto al primo capitolo, ma nondimeno amato dagli appassionati. Comunque sia, lo studio di sviluppo Croteam ha deciso di festeggiarlo con un maxi aggiornamento, che aggiunge dei contenuti della comunità e migliora un po' tutti gli aspetti del gioco, tanto che per molti versi è meglio di un'edizione rimasterizzata. Anzi, è sicuramente meglio, visto che è gratis .

Un gioco... rinnovato

Partiamo dai contenuti celebrativi per la versione Steam: 14 carte collezionabili, 10 emoticon, 6 sfondi profilo statici e 3 animati, avatar e cornici animate a tema.

Gli oggetti celebrativi per Steam

Le trading card di Steam

La parte migliore dell'aggiornamento, però, è l'inclusione ufficiale del Renovation Mod, un grande progetto della community che rinnova grafica, armi, effetti e animazioni e che, insieme anche alle modifiche apportate da Croteam, aggiunge: interfaccia e icone ridisegnate in HD, font aggiornati e menù ottimizzati; nuove opzioni per la grafica e il sistema di controllo, migliore compatibilità con schermi moderni; armi e nemici ribilanciati, nuove animazioni e correzione di bug storici; aggiornamenti audio con musiche restaurate, effetti migliorati e nuove tracce inedite; miglioramenti al multiplayer, con impostazioni di rete e interfaccia più moderne; ottimizzazioni generali delle prestazioni e del caricamento dei livelli.

Sono stati risolti anche alcuni bug dei menu e di alcune animazioni. Inoltre, ora il gioco non dovrebbe più andare in crash.

Come avrete capito, non si tratta di un semplice aggiornamento, ma proprio di una revisione completa del gioco che qualcun altro vi avrebbe fatto pagare fior di euro.