Five Nights At Freddy's 2 sarà più spaventoso? L'attore protagonista si apre sul film

Tra i tanti adattamenti cinematografici di giochi di successo, Five Nights At Freddy's è stato uno di quelli che ha avuto più successo e forse in modo inaspettate. Ciò che conta in ogni caso è che un seguito è stato confermato e che i fan non vedono l'ora di scoprirne di più.

Sappiamo che Josh Hutcherson tornerà a essere Mike Schmidt, una guardia notturna di un ristorante infestato da inquietanti creazioni animatroniche. Secondo Hutcherson, il sequel non solo introdurrà più animatronic, ma sarà anche più spaventoso dell'originale.