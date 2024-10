Celebrando The Beatles: Rock Band, uno dei migliori giochi musicali di sempre

Oggi, osservando da lontano questa affascinante parabola che ha coinvolto tantissimi appassionati tanto di videogiochi quanto di musica, si può cercare di identificarne lo zenith, il quale, a parer mio, è giunto nel 2009, e più precisamente quindici anni fa, il 09/09/09, giorno di pubblicazione di The Beatles: Rock Band . Quella data (probabilmente non casuale, dato il ruolo del numero 9 nella "mitologia beatlesiana") fu una giornata importantissima per tutti gli appassionati dei Fab Four: svariate emittenti radiofoniche e televisive trasmisero contemporaneamente brani dei Beatles, per celebrare l'uscita di un videogioco musicale tutto dedicato alla band e la simultanea pubblicazione della loro discografia rimasterizzata su CD con una qualità audio tirata a lucido. Quel 9 settembre 2009 fu fondamentale anche in termini di una rinnovata visibilità per quello che era già il gruppo più popolare della storia della musica: in particolare, con la pubblicazione di The Beatles: Rock Band, giunto contemporaneamente sulle tre piattaforme da salotto dell'epoca (PS3, XBox 360 e Wii), il catalogo dei quattro di Liverpool poteva ora arrivare in una maniera tutta nuova tra le mani di giovani e giovanissimi.

Un omaggio, più che un videogioco

The Beatles: Rock Band, sviluppato da Harmonix Music Systems per MTV Games, non fu il primo esperimento monografico di "rhythm game con gli strumenti di plastica": l'anno precedente vi fu un'espansione DLC di Rock Band tutta dedicata agli AC/DC (poi pubblicata in formato fisico come titolo stand-alone), ed anche Activision pubblicò Guitar Hero: Aerosmith, spin-off dedicato alla band di "Sweet Emotion". Tuttavia entrambi questi titoli non ebbero, per varie ragioni, l'importanza e la profondità dell'omaggio di Harmonix a McCartney, Lennon, Harrison, Starr e ai loro fan.

I Beatles, per come compaiono in The Beatles Rock Band

Sì, perché per quanto possa apparire retorico, The Beatles: Rock Band risultò essere ben più di una semplice compilation di brani dei Beatles convertiti nel format di Rock Band/Guitar Hero: complice la diretta collaborazione di Dhani Harrison (figlio di George) con il team di sviluppo, questo spin-off finì per essere una vera e propria lettera d'amore ai Beatles, al loro immaginario, nonché ad un'epoca magica e fondamentale per la musica leggera.

La prima cosa che distingueva The Beatles: Rock Band dai suoi predecessori (monografici e non) era un'attenzione certosina all'estetica di ciò che accadeva dietro le note colorate che piovevano sul fondo dello schermo. Ancora oggi questo titolo è meraviglioso da guardare: in primis, ai fantocci caricaturali che dovevano rappresentare le grandi rockstar nei precedenti capitoli di Rock Band e Guitar Hero si sostituirono delle fedelissime trasposizioni poligonali dei Fab Four, riprodotte nei minimi dettagli del loro abbigliamento, delle loro pettinature e di tutti i loro numerosi cambiamenti stilistici attraversati nel corso degli anni '60. Dagli iconici completi dello storico concerto allo Shea Stadium del 1965, ai coloratissimi costumi della copertina di Sgt.Pepper's Lonely Hearts Club Band del 1967, passando per tutte le barbe, i baffi e le zazzere che hanno sfoggiato negli anni, i tipi di Harmonix hanno dedicato una cura lodevolissima a queste chicche visive.

L'opera di rievocazione storica fu completata dall'uscita in edizione limitata di periferiche riproducenti gli strumenti più iconici del gruppo

Altrettanta attenzione è stata posta alla riproduzione degli ambienti fondamentali in cui i Fab Four hanno suonato, dal Cavern Club di Liverpool, alla storica esibizione del 1964 all'Ed Sullivan Show, fino al concerto sul tetto del 1969 e, ovviamente, allo Studio 2 di Abbey Road, dove il gruppo ha inciso quasi tutti i loro brani. Anche in tal caso gli ambienti erano rappresentati alla perfezione, ed anche per questo si possono perdonare delle piccole "licenze storiche" prese dagli sviluppatori: ad esempio "And Your Bird Can Sing" non fu mai eseguita al Budokan di Tokyo nel 1966, e tanto meno "I Me Mine" fu suonata sul tetto della Apple nel gennaio 1969. Si trattava in ogni caso di libertà che tuttavia rispettavano il più possibile la cronologia della storia del gruppo, e dunque non del tutto campate in aria.