My Time at Evershine ottiene cifre enormi su Kickstarter, superando il successo dei primi due giochi

Gli sviluppatori dei giochi di simulazione agricola e di crafting My Time at Portia e My Time at Sandrock stanno lavorando a un nuovo capitolo della serie: My Time at Evershine. Come gli altri, il gioco ha dato il via alla propria corsa con una campagna di crowdfunding su Kickstarter.

A differenza degli altri, questo gioco ha superato il suo obiettivo di finanziamento in modo spettacolare: My Time at Evershine ha ricevuto donazioni per un totale di 1,7 milioni di dollari (e sono ovviamente in aumento), superando di gran lunga il suo obiettivo minimo di 200.000 dollari, con 19 giorni dalla fine della campagna.