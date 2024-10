Il team di Baldur's Gate 3 svela i dati del successo delle mod: sono notevoli

È passato circa un mese da quando Baldur's Gate 3 ha ricevuto la patch 7 su PC, che ha aggiunto il supporto alle mod, nuovi finali malvagi e altre novità. La patch è stata pubblicata questa settimana per Xbox Series X | S e PS5, e anche in questo caso l'accoglienza è stata molto buona, secondo Larian, che ha rivelato 1,7 milioni di mod scaricate nelle prime 24 ore.

I dati ufficiali sulle mod di Baldur's Gate 3

Come potete vedere qui sotto, il team ha scritto tramite Twitter: "Le mod sono disponibili su console e Mac da meno di una settimana, e state già battendo ogni record! Grazie agli autori di mod che hanno dato vita alle loro creazioni con il BG3 Toolkit e grazie a tutti i giocatori che ora stanno causando il caos a Faerûn."

Nel tweet viene indicato che in totale sono state scaricate mod per un totale di22 milioni di volte sin da quanto l'update 7 è arrivato su PC. Su console, sono state scaricate oltre 1.7 milioni di mod nelle prime 24 ore. In totale, pare che circa il 40% dei giocatori di Baldur's Gate 3 stanno usando le mod

Parlando invece dei creativi, oltre 768 persone stanno creando mod per il gioco con BG3 Toolkit e oltre 2000 mod sono già disponibili.

Parlando invece del futuro, potreste chiedervi quando esce il nuovo GDR del team di Baldur's Gate 3? Il boss di Larian fa una stima per poi ritrattare.