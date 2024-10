Quando esce il nuovo GDR del team di Baldur's Gate 3? Il boss di Larian fa una stima per poi ritrattare

In questa occasione ha suggerito che il prossimo gioco dello studio potrebbe uscire nel 2029 . Per l'esattezza ha detto durante la manifestazione: "Dobbiamo lavorare sodo sul prossimo gioco per poter tornare qui tra cinque anni".

I grandi giochi richiedono lunghi tempi di sviluppo

Chiaramente questa dichiarazione non è passata inosservata, con IGN che ha chiesto maggiori delucidazioni in merito. In tutta risposta, Vincke ha ritrattato questa vago periodo di uscita, spiegando che quella fatta ai SEA Game Awards era solo una battuta e che i due progetti a cui sta lavorando lo studio dello studio sono "grandi", il che rende impossibile stimare una data di uscita con così grande anticipo.

Il cast dei personaggi di Baldur's Gate 3

"Sapevo che me l'avreste chiesto", ha detto Vincke a IGN ridacchiando. "Era solo una battuta. Non lo so, lo pubblicheremo quando sarà pronto. Quelli a cui lavoriamo sono giochi grandi, quindi non chiedeteci una data di uscita".

2029 o meno, quello che è certo che i lavori sui nuovi progetti di Larian Studios sono ancora in una fase embrionale e quindi è probabile che non ne sapremo nulla per diversi anni. Non resta che pazientare. Nel frattempo continua il supporto post-lancio per Baldur's Gate 3 e giusto pochi giorni fa la Patch 7 è arrivata anche su console, supporto alle mod incluso.