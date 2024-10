WhatsApp: arrivano i "Mi piace" e le menzioni private negli Stati

WhatsApp continua a portare nuove funzioni in questo inizio di autunno, introducendo opzioni pensate per rendere l'esperienza utente ancora più ricca e coinvolgente. Almeno questa è l'idea di Meta, che nel farlo sembra però voler rendere sempre meno distinguibili le app del proprio ecosistema. Questa volta, le novità riguardano infatti gli Stati, ovvero quello strumento che permette di condividere foto, video e testi che scompaiono dopo 24 ore.

La prima riguarda l'introduzione dei "Mi piace" agli Stati. Con un semplice tocco, sarà possibile esprimere apprezzamento per lo Stato di un contatto, in modo simile a quanto avviene su altre piattaforme social. I "Mi piace" saranno come prevedibile privati e visibili solo all'autore dello Stato, garantendo la massima discrezione.

L'immagine con cui Meta ha introdotto le menzioni private e i cuori su WhatsApp

La seconda novità riguarda le menzioni private. Sarà possibile menzionare specifici contatti all'interno del proprio Stato, in modo che ricevano una notifica privata e possano a loro volta ricondividere il contenuto con il proprio pubblico. Queste menzioni saranno private e non visibili agli altri utenti. E anche questa funzione l'abbiamo già vista in altri social, come Instagram.

Secondo Meta, comunque, queste nuove funzionalità offrono un modo più diretto e personalizzato per interagire con gli Stati dei propri contatti. I "Mi piace" permettono di esprimere apprezzamento in modo semplice e veloce, mentre le menzioni private consentono di coinvolgere specifici contatti in modo discreto.

Per quanto riguarda la disponibilità, le nuove funzioni per gli Stati sono in fase di distribuzione da ormai da qualche giorni e saranno quindi presto disponibili a livello globale. Nei prossimi mesi, poi, WhatsApp ha in programma di introdurre ulteriori novità per gli Stati e la scheda Aggiornamenti, con l'obiettivo di rendere l'interazione con amici e familiari ancora più semplice e immediata.

E mentre vi ricordiamo che sono arrivati su WhatsApp anche filtri e sfondi per le videochiamate, vi chiediamo: quanti di voi usano gli stati su WhatsApp? Fatecelo sapere nei commenti qua sotto.