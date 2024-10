Dragon Ball: Sparking! Zero torna a mostrarsi con un trailer spettacolare in vista del lancio

Intitolato "Ignite the Spark", dovrebbe trattarsi fondamentalmente della spettacolare sequenza di apertura del gioco e mostra alcuni dei personaggi e dei villain più famosi di Dragon Ball Z, GT e Super, inclusi ovviamente Goku, Vegeta, Gohan, Freezer, Cell e Majin Bu giusto per citarne alcuni.

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo scoppiettante trailer di Dragon Ball: Sparking! Zero in vista dell'imminente debutto del picchiaduro 3D di Spike Chunsoft nei negozi su PC, PS5 e Xbox Series X|S e l'ancor più vicino early access per tutti gli acquirenti della Deluxe e Ultimate Edition.

Dragon Ball: Sparking

Come accennato in apertura, il lancio di Dragon Ball: Sparking! Zero è ormai è alle porte. Infatti, il picchiaduro arriverà nei negozi fisici e digitali venerdì 11 ottobre. Inoltre, chi ha acquistato la Deluxe Edition e la Ultimate Edition potrà iniziare a giocare con tre giorni d'anticipo, ovvero l'8 ottobre. Ecco i dettagli sulle date del preload e le dimensioni del gioco per la versione PS5.

Rimanendo in tema, per arrivare preparati al lancio vi suggeriamo, se già non lo avete fatto, di dare uno sguardo ai requisiti di sistema della versione PC e, volendo, anche alla lista di tutti i Trofei e Obiettivi ottenibili in Dragon Ball: Sparking! Zero.