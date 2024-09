Svelati i requisiti di sistema di Dragon Ball: Sparking! Zero per PC

Bandai Namco ha aggiornato la pagina Steam di Dragon Ball: Sparking! Zero, svelato i requisiti di sistema minimi e consigliati della versione PC del picchiaduro di Spike Chunsoft, che abbiamo riportato di seguito.

Non si tratta di requisiti particolarmente esosi. I consigliati hanno un target di 1080p a dettagli alti e 60 fps (con gli sviluppatori che menzionano possibili cali nelle scene più intense) e richiedono una RTX 2060 o una RX Vega 64 come scheda video e un processore i7-9700K o un Ryzen 5 3600, dunque dovrebbe girare in maniera soddisfacente anche con build non proprio all'ultimo grido. Anche lo spazio d'installazione richiesto è moderato, parliamo di soli 29 GB.