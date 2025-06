Dragon Ball: Sparking! Zero, annunciato il DLC con Shallot da Dragon Ball Legends

Sarà disponibile a partire dal 26 giugno . Chi ha acquistato il Season Pass separatamente o come parte della Deluxe o della Ultimate Edition potrà accedere a questo nuovo contenuto con 72 ore di anticipo, cioè dal 23 giugno. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer che offre un primo assaggio delle abilità del personaggio.

A sorpresa, Bandai Namco ha annunciato un nuovo personaggio DLC per Dragon Ball: Sparking! Zero . Si tratta di Shallot , un guerriero Saiyan introdotto nel picchiaduro mobile free-to-play Dragon Ball Legends.

Chi è Shallot?

Shallot è un personaggio originale non canonico - ovvero mai apparso nelle storie del manga o dell'anime - creato appositamente per Dragon Ball Legends. È diventato molto popolare tra i fan del gioco grazie al suo design accattivante, curato da Akira Toriyama in persona.

È un antico Saiyan proveniente dal Pianeta Sadala, lo stesso pianeta d'origine dei Saiyan dell'Universo 6. Shallot è il fratello gemello di Giblet e discende dal leggendario Super Saiyan God. Viene trasportato nel presente per partecipare al "Torneo del Tempo", un evento che coinvolge guerrieri provenienti da epoche e universi diversi.

Nel corso della storia di Dragon Ball Legends sblocca numerose trasformazioni, dal classico Super Saiyan fino al Super Saiyan Blue. Nel filmato, però, non lo vediamo trasformarsi: è possibile che Bandai Namco abbia preferito non mostrarlo per lasciare ai giocatori il gusto della scoperta.