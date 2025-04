Dragon Ball: Sparking! Zero, annunciata la data di uscita del DLC “Daima Character Pack” e i nuovi personaggi

Chi ha acquistato il Season Pass (separatamente) o come parte della Deluxe o la Ultimate Edition) potrà accedere ai nuovi contenuti in anticipo allo scoccare della mezzanotte del 22 aprile (ovvero tra pochissime ore), dopo aver scaricato il nuovo aggiornamento che accompagna l'uscita del DLC.

Bandai Namco e gli sviluppatori di Spike Chunsoft hanno annunciato la data di uscita e l'elenco dei nuovi personaggi del DLC "Daima Character Pack 1" di Dragon Ball: Sparking! Zero . Confermando la fuga d'informazioni dei giorni scorsi, la prima espansione a tema Dragon Ball Daima sarà disponibile a partire dal 24 aprile . Non è stato indicato un prezzo ufficiale, ma il pacchetto dovrebbe costare 17,99 euro, come l'Hero of Justice Pack pubblicato a gennaio.

Il nuovo trailer e la lista di tutti i personaggi dell'espansione

Come da prassi, l'annuncio è stato corredato da un trailer che presenta i nuovi personaggi a tema Dragon Ball Daima. Anche in questo caso, sono state confermate le informazioni trapelate in precedenza, con il roster di Sparking! Zero che accoglierà presto Goku (mini) Super Saiyan, Vegeta (mini) e le sue nuove trasformazioni e personaggi originali di Daima come Glorio e Majin Kuu.

Vediamo l'elenco completo dei nuovi personaggi del "Daima Character Pack 1":