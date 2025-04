The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered sta per essere presentato: Bethesda annuncia data e ora dell'evento

L'appuntamento è dunque per domani, martedì 22 aprile, alle ore 17:00 italiane in base a quanto possiamo notare nell'embed della presentazione che risulta già visibile e che viene riportato qui sotto.

Non ci sono ancora comunicazioni precise, ma il riferimento sembra decisamente palese a questo punto: dovrebbe trattarsi della presentazione della versione remaster del celebre quarto capitolo della serie di RPG di cui si è parlato tanto in questi giorni fra numerosi leak e voci di corridoio.

Non si tratta ancora di un annuncio ufficiale ma ormai manca davvero pochissimo: Bethesda ha aperto oggi un livestream per una presentazione speciale fissata per domani su un misterioso "IV", che sembra proprio riferirsi all'annuncio di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered .

La presentazione in streaming

Resta da capire se la presentazione in livestream di Bethesda corrisponderà anche al famoso lancio a sorpresa in stile "shadow drop" per il gioco, che secondo varie voci di corridoio dovrebbe avvenire durante questa settimana, o se si limiterà a una presentazione, magari fissando l'uscita in data successiva.

In ogni caso, a questo punto manca davvero poco per scoprire la verità ma possiamo dare per certo che l'evento fissato per domani riguardi The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered, considerando la corrispondenza del numero messo in evidenza e anche l'artwork che si intravede sullo sfondo, sebbene non ci sia ancora l'ufficialità assoluta.

Dopo varie voci di corridoio, la questione ha subito un'accelerazione nei giorni scorsi con il leak delle prime immagini dal sito di Virtuos e poi anche la comunicazione sulla presunta uscita e presenza su Game Pass da parte del supporto Xbox, oltre alle dimensioni di download e installazione trapelate nelle ore scorse.

Sebbene diverse fonti dessero quasi per certo il lancio proprio per oggi, 21 aprile, sembra invece che la situazione sia un po' diversa per quanto riguarda le tempistiche: nella giornata di domani, 22 aprile, avverrà la presentazione alle ore 17:00, sebbene sia possibile anche una contemporanea uscita direttamente sul mercato e probabilmente all'interno di Game Pass.