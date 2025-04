Data di uscita e lancio su Game Pass di The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered trapelano dal supporto Xbox

Il titolo in questione non è stato ancora annunciato da Microsoft o Bethesda, ma una prova molto consistente della sua esistenza è emersa ieri, quando dal sito del team Virtuos, evidentemente responsabile della rielaborazione, sono trapelate delle immagini che confermerebbero il titolo in questione.

Continuano i leak involontari su The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered e in questo caso la questione diventa quasi comica, con il supporto ufficiale Xbox che pare essersi fatto sfuggire data di uscita e inclusione in Game Pass del gioco.

Un'assistenza troppo loquace?

Come potete vedere qui sotto, l'utente in questione ha pubblicato gli screenshot della sua interazione online con l'assistenza ufficiale Xbox, la quale si è dimostrata particolarmente loquace, nonostante si tratti a quanto pare di un sistema automatico.



Evidentemente, bastava chiedere molto gentilmente e le risposte sarebbero arrivate: secondo quanto riferito The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered uscirà il 21 aprile 2025, confermando dunque le voci sulla sua possibile uscita a sorpresa la prossima settimana.

Non solo, emerge anche il fatto che il gioco è "confermato" come un titolo che verrà lanciato al day one nel catalogo di Xbox Game Pass, cosa che rende "molto probabile" la disponibilità anche attraverso Xbox Cloud Gaming.

Ovviamente non possiamo ancora prendere la questione come ufficiali, anche perché non è detto che l'interazione sia reale e non contraffatta, ma rappresenterebbe un siparietto decisamente simpatico.