Il Nintendo Direct dedicato a Mario Kart World arriva domani, ecco quanto durerà

Come annunciato lo scorso 2 aprile, domani verrà trasmesso un Nintendo Direct dedicato a Mario Kart World, il nuovo episodio della celebre serie in arrivo al lancio su Nintendo Switch 2. Lo streaming partirà alle 15.00 e durerà circa quindici minuti.

"Seguici domani, giovedì 17 aprile, alle ore 15:00, per scendere in pista con Mario e amici nel Mario Kart World Direct, che offrirà uno sguardo approfondito al nuovo gioco in arrivo per Nintendo Switch 2. La presentazione in streaming durerà circa 15 minuti", si legge infatti nel comunicato stampa ufficiale.

"Sarà possibile seguire la presentazione sul sito di Nintendo Direct o sul canale YouTube di Nintendo Italia. Potrai seguire il Mario Kart World Direct anche sul tuo dispositivo smart tramite l'app Nintendo Today!, disponibile per il download gratuito da App Store e da Google Play."

Quest'ultimo è un dettaglio molto interessante, perché conferma l'impiego dell'app mobile di Nintendo per una comunicazione a tutto tondo, che include appunto anche la trasmissione dei Nintendo Direct.