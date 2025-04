Una nuova miniserie fa concorrenza ad Adolescence nella Top 10 delle serie TV più viste in Italia su Netflix

Netflix ha svelato la nuova classifica dei film e delle serie TV più visti in Italia nella settimana compresa tra il 7 e il 13 aprile. Vediamo prima di tutto la Top 10 degli show:

Adolescence - Mini serie Nuova scena - Stagione 2 Il Giardiniere - Mini serie Pulse - Stagione 1 Black Mirror - Stagione 7 Manuale per Signorine - Stagione 1 Devil May Cry - Stagione 1 Come vendere droga online (in fretta) - Stagione 4 The Rookie - Stagione 6 The Residence - Stagione 1

Al primo posto vediamo ancora una volta Adolescence, che per la quinta settimana non molla la posizione. Tra le novità della settimana c'è invece una nuova miniserie, Il giardiniere, con protagonista una madre e il figlio - che non prova emozioni - che fanno gli assassini su commissione, fino a quando questo non si innamora. Bene anche altre novità, ovvero Black Mirror Stagione 7, Come vendere droga online (in fretta) Stagione 4 e The Rookie Stagione 6.