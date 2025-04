Monaco 2, la recensione del seguito atteso da dodici anni!

L'anno era il 2013 e le produzioni indipendenti stavano spopolando. Da Super Meat Boy a Hotline Miami, passando per Binding of Isaac, anche Monaco: What's Yours Is Mine era riuscito a ritagliarsi un posto al sole. Tra le nostre mani arriva ora il seguito, intitolato semplicemente Monaco 2, dopo che lo sviluppatore Pocketwatch Games l'aveva annunciato nel 2022.

Partiamo subito col dire che l'aspetto che più differenzia le due versioni è la grafica. L'abbandono della pixel-art e delle conseguenti limitazioni che si portava appresso (come la necessità di realizzare le mappe in stile planimetria) ha permesso agli sviluppatori capitanati da Andy Schatz di dare vita ad ambientazioni non solo più definite, ma sviluppate su più piani. L'aggiunta della verticalità non sarebbe stata efficace mantenendo la visuale dall'alto, per cui si è optato per quella isometrica. Il senso di continuità è comunque garantito dalla medesima palette cromatica che lo fa apparire come una naturale evoluzione. Le differenze più macroscopiche terminano qui, perché Monaco 2 mantiene lo stesso spirito che ha reso celebre il predecessore.

Si tratta di un titolo difficilmente catalogabile, ma che potremmo definire come un mix tra Pac-Man e Hitman. Il focus è ancora una volta quello delle rapine, da portare a termine in modalità silenziosa, ma con la possibilità di darsela a gambe levate quando scoperti dalle imbranatissime guardie. Lo humor è un'altra cifra stilistica che viene esaltata dalla nuova grafica cartoonesca, peccato che la trama non riesca ad essere all'altezza delle aspettative, affidata a delle semplici scenette statiche. Positivo il fatto che i dialoghi siano doppiati (in lingua inglese, l'italiano non è previsto nemmeno come sottotitoli).