Monaco 2 è stato mostrato con un gameplay trailer al Future Games Show 2024, con periodo di uscita

Il nuovo capitolo può essere affrontato in multiplayer online e offline ma, anche in single player, con la possibilità di passare da un ladro all'altro in azione all'interno di una stessa mappa, in qualsiasi momento.

Già a una prima occhiata il gioco ha un aspetto decisamente diverso dal primo capitolo, come possiamo vedere dalla grafica estremamente colorata, a contrasto con il minimalismo quasi monocromatico dell'originale. La nuova caratterizzazione spicca in maniera evidente a confronto con questo, cosa che contraddistingue ulteriormente Monaco 2.

Monaco 2 è tornato a farsi vedere in occasione del Future Games Show 2024 , un seguito decisamente evoluto rispetto all'originale, uscito ormai più di 10 anni fa sul mercato: vediamo dunque alcune nuove fasi di gameplay in questo trailer , che mette in luce la particolare struttura da stealth action a base di ladri.

Una netta evoluzione rispetto al primo capitolo

Questa meccanica consente di accedere a diverse abilità specifiche per ogni personaggio ed equipaggiamenti differenti in qualsiasi momento, utilizzando i vari personaggi in maniera alternata.

La struttura di gioco richiede essenzialmente di pianificare e portare a termine rapine, ma con una maggiore complessità rispetto al predecessore.

Questo deriva da mappe più intricate e dotate anche di una certa verticalità, cosa che costringe a pensare a soluzioni differenti e pianificare con più profondità il modo in cui penetrare all'interno delle aree, utilizzando anche i vari elementi di scenario.

Le ambientazioni sono generate in maniera procedurale, cosa che garantisce esperienze di gioco diverse a ogni partita. Monaco 2 non ha ancora una data di uscita, ma in base a quanto riferito al Future Games Show questa è prevista per il 2025, in attesa di ulteriori dettagli.