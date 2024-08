Nel nuovo trailer di Sid Meier's Civilization VII c'è Gwendoline Christie da Il Trono di Spade

Parliamo del resto di un franchise con oltre trent'anni di storia, che rappresenta in pratica l'essenza dei giochi strategici ed è in grado di offrire una sfida adatta a qualsiasi tipo di utente.

Il desiderio espresso dal team è quello di confezionare un'esperienza che possa partire dalle solidissime basi della saga e costruire ulteriori elementi positivi , coinvolgendo gli appassionati in un viaggio travolgente fra le epoche storiche.

Dopo l'annuncio della data di uscita , avvenuto ieri nel corso dell'Opening Night Live della Gamescom 2024, lo strategico è stato mostrato nuovamente in azione al Future Games Show, non solo con il trailer qui sotto ma anche con alcune testimonianze degli sviluppatori.

Firaxis e 2K Games hanno pubblicato un nuovo trailer di Sid Meier's Civilization VII in cui viene presentata la voce narrante del gioco, ovverosia l'attrice Gwendoline Christie, la Brienne de Il Trono di Spade .

Una voce particolare

In arrivo l'11 febbraio 2025 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch, Sid Meier's Civilization VII potrà dunque contare sul carisma di Gwendoline Christie, che farà da narratrice e con la sua voce guiderà i giocatori attraverso questa esperienza.

Come saprete, alcuni giorni fa abbiamo provato Sid Meier's Civilization 7 in esclusiva e siamo rimasti colpiti dalle novità di questo capitolo, con le sue divisioni in ere, le idee inedite e i meccanismi così ben collaudati, che promettono un coinvolgimento ancora maggiore rispetto al passato.

Abbiamo inoltre intervistato Ed Beach di Firaxis per comprendere appieno la sua visione e capire cosa possiamo aspettarci davvero dall'atteso sequel, che come detto farà il proprio debutto il prossimo febbraio su tutte le piattaforme.