Sid Meier's Civilization 7, siamo volati da Firaxis per provare il gioco in esclusiva

Anche per lui, quindi, si presenta la sfida più grande: come rinnovare una serie così iconica giunta ormai al settimo capitolo , senza considerare spin-off, giochi apocrifi e versioni console? La risposta è più semplice del previsto: osservare la storia e imparare da essa. Il risultato di questo ragionamento è strati ed ere.

Si è passati dai floppy disk e dai PC IBM alla distribuzione digitale su scala mondiale in contemporanea su console e personal computer, con l'approdo su mobile probabilmente già programmato; dall'implosione di Microprose, dall'acquisizione del marchio Civilization da parte di Activision e dalla rinascita sotto l'ala di Firaxis grazie al supporto di 2K. Nel frattempo la serie ha inglobato il nome del suo creatore nel titolo, perdendolo, però, dal ruolo di guida primaria dello sviluppo: Sid Meier, infatti, nonostante fosse in vacanza durante la nostra visita degli studi di Firaxis, a pochi minuti dal cuore di Baltimora, resta una figura chiave dello studio che ci ha regalato capolavori come gli XCOM, ma da anni ha lasciato la guida dei singoli giochi a figure di spicco come Ed Beach, il Creative Director dello studio e la mente che sta gestendo Sid Meier's Civilization sin dal quinto capitolo.

Popoli che, una volta giunte al culmine della gloria, hanno dovuto affrontare una crisi che le ha scosse fino alle fondamenta , stravolgendo il loro volto e la loro struttura per sempre. È successo per i millenari regni gli egizi, per i romani, o i cinesi, ma anche per i britannici e gli spagnoli che, per un "breve" periodo, hanno pensato di essere i padroni del Nuovo Mondo.

Le città sono le stesse, ma nei millenni si sono avvicendati e mescolati diversi popoli, ognuno coi suoi punti di forza e le proprie specificità. A Parigi, per esempio e semplificando molto, ci sono stati i Galli, poi i Romani, i Franchi e infine i Francesi. Diverse civiltà per lo stesso territorio. Come trasformare questa cosa in un videogioco? Rinunciando, per la prima volta in più di 30 anni, al concetto di Civiltà. In Sid Meier's Civilization VII, infatti, non guideremo più un unico popolo dalla preistoria alla conquista dello spazio , ma impersoneremo un leader attraverso tre ere ben distinte -antichità, esplorazione e moderna- ognuna caratterizzata non solo da tecnologie e edifici unici, ma anche da popolazioni differenti.

Questo si è tradotto nello studiare la storia, viaggiare e cercare di capire quello che il passare del tempo e delle civiltà lascia sul pianeta . Le due cose principali che Beach e il suo team hanno osservato è che sulle città di accumulano strati di informazioni, edifici e storia, che a volte vengono inglobati nel nuovo, basti pensare a Roma e ai suoi tanti monumenti di duemila e più anni fa, altre volte vengono cancellati, ma lasciano comunque una traccia, come i vecchi navigli a Milano che continuano a condizionare la morfologia della città o il castrum romano ancora visibile nelle foto aere di molte città del vecchio impero. Negli anni le città si sono espanse, hanno inglobato e modificato il corso dei fiumi, i colli circostanti, i vecchi monumenti, mantenendo però una traccia di tutto questo. Osservando con cura si possono vedere i lasciti romani, quelli barbari, i capolavori del Rinascimento e gli edifici moderni. In altre parole si nota il passaggio delle ere e delle diverse culture.

Sono passati ormai otto anni da Sid Meier's Civilization VI e nel frattempo Firaxis non è stata con le mani in mano. Ovviamente ha programmato le due enormi espansioni che hanno colmato alcuni dei vuoti che era possibile trovare nel sesto capitolo e ha impostato un fitto programma di DLC con i quali distribuire nuove civiltà e scenari. Ma ha anche cercato un'idea sulla quale costruire il futuro della serie, tra Covid-19 e un proliferare di concorrenti , mai così tanti e agguerrito come negli ultimi anni.

Come si traduce la storia in gioco

Dal punto di vista del gameplay, Firaxis ha pensato di tradurre questo scorrere del tempo mettendo il giocatore di fronte a due momenti catartici, nei quali dovranno affrontare delle nuove sfide. L'inizio, infatti, è piuttosto classico, con un impero da fondare partendo da un semplice colono. Anche in questo caso, però, cominciano ad emergere differenze sottili, ma sostanziali: non ci sono più i lavoratori, per esempio. Le risorse vanno sfruttate occupando le caselle intorno alle città e costruendo edifici sopra di esse in grado di sfruttarle. Le strade in questo modo saranno tracciate automaticamente dopo che si sarà fondato un nuovo paese.

Il Colosseo emerge da questa città antica

Nonostante il team neghi anche questa idea, oltre a quella delle ere, sembra mutata dallo sfortunato Humankind: una volta costruito un colono lo si può mandare alla ricerca del posto migliore per fondare un nuovo insediamento. Solo che in Sid Meier's Civilization VII non si creerà subito una città, ma inizialmente ci sarà un paese, ovvero una sorta di appendice della capitale utile per sfruttare porzioni di territorio lontane dal cuore dell'impero. Questo può crescere ed espandersi, ma non può costruire nuovi edifici e meraviglie, si potranno acquistare solo i miglioramenti per sfruttare le sue risorse e generare ricchezza per il regno.

Più questi insediamenti cresceranno e minore sarà il costo per trasformali in una città vera e propria, con tutti i vantaggi che questa comporta (come la costruzione di unità o la sua specializzazione scientifica), ma anche il "peso" che questa comporta, rappresentato da un limite di borghi che ogni leader può amministrare prima di avere dei malus e generare malcontento.

Uno scorcio di una città che sorge ai piedi di un massiccio montuoso

I giocatori del sesto capitolo, però, si troveranno a casa: non fosse per un'interfaccia che a volte inciampa nel presentare le novità e apre schermate poco chiare per capire cosa fare dopo (un problema più che normale a questo punto dello sviluppo), il flusso di gameplay è quello solito, con il gioco che vi mette davanti a tutte le decisioni che dovete prendere prima di chiudere un turno in maniera chiara e facilmente gestibile, anche con un gamepad in mano. Solo i combattimenti sembrano leggermente più stratificati, con la presenza di condottieri che consentono a tutte le unità nel loro raggio di agire contemporaneamente per attacchi decisamente più potenti, o le fasi di assedio che richiedono di conquistare tutte le fortezze di un territorio prima di poter controllare una città. I condottieri possono aiutare le unità a muoversi più velocemente per la mappa, ma possono acquisire anche nuove abilità come la possibilità di attaccare nello stesso turno nel quale le truppe vengono schierate, rendendole di fatto opzioni strategiche formidabili.

E dove sono le novità, quindi? Innanzitutto all'inizio del gioco dovrete selezionare non solo un leader, coi suoi bonus e malus, ma anche una civiltà. Ce ne saranno alcune a lui più congeniali, come i Romani per Augusto, ma nessuno vi impedirà di scegliere qualcun altro e sperimentare combinazioni meno standardizzate. Tanto poi dopo un po' di turni sarete comunque costretti ad abbandonare il vostro popolo, affrontare una crisi e risorgere come un nuovo regno, con nuove unità, edifici e bonus. Chissà se con tutto il territorio conquistato integro...

I combattimenti saranno più interessanti grazie ai condottieri

La scelta non sarà del tutto casuale, ma dipenderà da come state sviluppando il vostro regno e da altre condizioni che renderanno la "storia raccontata" credibile. Non si può diventare la Mongolia, per esempio, se non si possiedono e si sanno cavalcare i cavalli. Questa novità consente a Firaxis di offrire al giocatore anche Leader che non siano capi di stato o condottieri, ma anche personaggi dediti al mondo delle arti o della scienza, così da rendere ancora più specializzato il proprio impero.

Attraverso le crisi, il cambio di civiltà e gli stravolgimenti che questi due elementi dovrebbero portare il team vuole assicurarsi di rendere anche le fasi di metà gioco e fine gioco più interessanti, non solo perché dalle crisi potrebbe sorgere un impero diverso da quello che conoscevate, ma anche perché andando avanti saranno introdotte nuove meccaniche di gameplay, come per esempio la diplomazia avanzata o una gestione delle problematiche ambientali più profonda.

Da ogni crisi nascerà una nuova epoca d'oro

Ci sono, inoltre, 4 percorsi per ogni epoca legati ad obiettivi da raggiungere nei campi della scienza, dell'economica, della cultura e nell'arte della guerra. Ognuno di questi percorsi ha traguardi da raggiungere che definiranno sia le competenze dell'impero, sia i bonus che potranno essere trasportati nell'epoca successiva. In base al percorso scelto, poi, sarà possibile perseguire un tipo di vittoria specifico.