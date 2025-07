Sid Meier’s Civilization VII per PS5 è in offerta su Amazon

Sid Meier's Civilization 7 per PlayStation 5 è disponibile su Amazon a 29,90€, spedizione gratuita e resi inclusi. Si tratta di un prezzo ottimo per uno strategico profondo e longevo, apprezzato da milioni di giocatori in tutto il mondo. Potete acquistarlo da questo link oppure tramite il box qui sotto. Con Civilization 7, la storica serie di Sid Meier si evolve ancora una volta, portando l'esperienza 4X su console con interfacce ottimizzate e un gameplay pensato per lunghi turni di riflessione. Dal Paleolitico all'era spaziale, ogni partita è una storia da scrivere, con civiltà da guidare, tecnologie da scoprire, guerre da combattere e alleanze da stringere.