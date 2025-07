Galaxy Z Flip: Samsung Good Lock introduce una nuova funzione per i selfie

Samsung ha introdotto una nuova funzione per dispositivi Galaxy Z Flip , chiamata FlipShot. Ebbene, all'interno dell'app Good Lock è stata aggiunta la funzione dedicata al comparto fotografico, in particolare ai selfie. Ma in cosa consiste esattamente? Ecco di seguito tutti i dettagli in merito.

Cos’è FlipShot e a cosa serve

Con questa nuova funzionalità gli utenti possono scattare dei selfie da visualizzare direttamente sul display esterno. Successivamente è possibile poi personalizzare lo scatto in base alle proprie preferenze (un po' come abbiamo già potuto vedere con Made You Look di Google). Non è quindi una novità rivoluzionaria, ma rende sicuramente l'esperienza utente un po' più fruibile e dinamica.

Samsung Good Lock introduce una nuova funzione dedicata alla fotocamera

Ma cos'è Good Lock? Si tratta di una suite software che permette di modificare e personalizzare l'interfaccia. Si può scaricare dal Galaxy Store, per poi procedere con l'installazione dei moduli desiderati (è disponibile anche su Google Play Store). Ad ogni modo, funge da raccoglitore per tante altre applicazioni che variano in base alle proprie preferenze, che si tratti di funzioni per personalizzare la schermata di blocco, la schermata home o per gestire la barra di navigazione. Insomma, le opzioni a disposizione sono innumerevoli.