Samsung Galaxy G Fold si avvia alla produzione, arriva la conferma dal Galaxy Unpacked

Il Galaxy Unpacked di ieri ha visto senz'ombra di dubbio come protagonisti assoluti i nuovi pieghevoli della compagnia sudcoreana, andando a comprendere in questo caso Samsung Galaxy Z Flip7, Samsung Galaxy Z Fold7 e l'inedito Samsung Galaxy Z Flip7 FE, l'opzione entry-level del nuovo pieghevole a conchiglia. Nel frattempo cresce l'attesa per Samsung Galaxy G Fold, il nuovo e inedito smartphone a doppia piega della casa, che stando alle parole di un portavoce della compagnia potrebbe presto avvicinarsi alla sua produzione su larga scala: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Samsung Galaxy G Fold: inizio produzione a settembre? In occasione dell'evento Galaxy Unpacked che si è tenuto a New York durante il pomeriggio di ieri, un portavoce di Samsung avrebbe dichiarato ai microfoni del portale AndroidAuthority che la produzione di Samsung Galaxy G Fold sarebbe ormai imminente. Entrando nel merito, Samsung starebbe attualmente testando il livello di gradimento da parte degli utenti in merito all'inedito form-factor, probabilmente per avere una stima indicativa delle unità da produrre. L'infografica di Samsung G Fold al Galaxy Unpacked 2025 Secondo le indiscrezioni degli ultimi mesi, infatti, Samsung pianificherebbe di produrre quantità decisamente limitate del nuovo Galaxy G Fold, almeno per il primo periodo di commercializzazione, con un debutto solo all'interno di alcuni mercati selezionati, tra cui Corea del Sud e Cina.