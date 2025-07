Galaxy Z Fold7 esce allo scoperto: Samsung annuncia il nuovo foldable con specifiche tecniche e prezzi italiani

Samsung Galaxy Z Fold7: le specifiche tecniche

Una delle caratteristiche salienti di Samsung Galaxy Z Fold7 è sicuramente rappresentata dal suo spessore ridotto: parliamo infatti di 4,2 millimetri da aperto, che raggiungono gli 8,9 millimetri da chiuso, con un peso di appena 215 grammi che lo rende così più leggero del recente top di gamma Samsung Galaxy S25 Ultra. Sul lato esterno troviamo un display AMOLED 2X da 6,5 pollici di diagonale dotato di aspect ratio 21:9, ideale per la fruizione di contenuti multimediali di ogni tipologia. Il display AMOLED interno presenta invece una diagonale da 8 pollici, supportando la tecnologia Vision Booster e una luminosità massima pari a 2600 nit, in grado di garantire una visione ottimale anche in condizioni di estrema luminosità.

Samsung Galaxy Z Fold7, colorazione Mint

Tutto è alimentato dal processore Snapdragon 8 Elite, in questo caso nella sua variante specifica per Galaxy, che ha dalla sua prestazioni superiori del 41% per la NPU, del 38% per la CPU e del 26% nel caso della GPU a confronto di Samsung Galaxy Z Fold6. Grande focus è stato riservato alle funzionalità di Galaxy AI, l'intelligenza artificiale proprietaria di Samsung, ottimizzata in questo caso dall'utilizzo di uno schermo più grande. Tra le principali troviamo innanzitutto Drag & Drop, Assistente al disegno e Assistente alla scrittura.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Z Fold7

Dimensioni: 72,8 x 158,4 x 8,9 mm (da chiuso)

72,8 x 158,4 x 8,9 mm (da chiuso) Peso: 215 grammi

215 grammi Display: AMOLED 2X da 8" Risoluzione 2184x1968 Refresh rate a 120 Hz Luminosità di picco 4500 nit

SoC: Snapdragon 8 Elite for Galaxy

Snapdragon 8 Elite for Galaxy RAM: 12 o 16 GB

12 o 16 GB Storage: 256, 512 GB o 1 TB

256, 512 GB o 1 TB Fotocamere posteriori: Principale 10 MP con OIS, ƒ/2.2 Ultrawide 200 MP, ƒ/1.7

Ultrawide 12 MP, ƒ/2.2