Donkey Kong Bananza è in sviluppo da molto tempo: il produttore svela quando sono iniziati i lavori

In un'intervista pubblicata dalla rivista spagnola La Vanguardia, Kenta Motokura ha riferito che i lavori su Donkey Kong Bananza sono iniziati subito dopo la conclusione di Super Mario Odyssey , dunque praticamente dal 2017, cosa che rappresenta una finestra di tempo veramente ampia anche per un gioco di alto profilo.

Donkey Kong torna grande protagonista

La questione conferma ulteriormente il fatto che è stato il team di Super Mario Odyssey a creare Donkey Kong Bananza, questione che era stata sospettata ma di cui si è avuto conferma solo nei giorni scorsi attraverso un'altra intervista, in cui director e producer hanno riferito chiaramente che la squadra è praticamente la stessa.

Alla domanda sul perché ci sia stato da aspettare così tanto prima di vedere un nuovo gioco con protagonista Donkey Kong, Motokura ha risposto "È una domanda difficile. In Nintendo produciamo molti tipi di giochi e pensiamo sempre a ciò che si adatta meglio al tipo di esperienza che vogliamo creare in un determinato momento. Abbiamo ritenuto che fosse il momento giusto per sviluppare questo gioco".

In ogni caso, è evidente che l'impegno non è stato preso alla leggera: con otto anni di sviluppo, Donkey Kong Bananza è chiaramente un titolo considerato al livello di un nuovo Mario 3D in termini di impegno, e il fatto che sia costruito dagli stessi sviluppatori che si sono occupati di Odyssey sembra confermarlo.

D'altra parte, anche Shigeru Miyamoto è stato coinvolto nello sviluppo di Donkey Kong Bananza, che rappresenta un'esclusiva di lancio davvero di grande importanza per Nintendo Switch 2, e ormai non resta che provarlo in prima persona.